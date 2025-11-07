Primar acuzat că și-a însușit televizorul, telefonul și laptopul primăriei

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla anunță că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva primarului din comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj, L.V.I., pentru delapidare, după ce acesta și-ar fi însușit bunuri aparținând primăriei în valoare totală de aproape 8.000 de lei.

Edilul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și i-a fost interzisă exercitarea funcției de primar.

Potrivit anchetatorilor, primarul L.V.I., în calitate de funcționar public al Unității Administrativ-Teritoriale Fizeșu Gherlii, după ce a intrat în posesia unor bunuri aparținând primăriei, și le-a însușit pentru sine.

Conform rechizitoriului, edilul și-ar fi însușit, pe 15 decembrie 2022, un televizor în valoare de 2.196,04 lei, un telefon de 2.812,7 lei, iar pe 5 ianuarie 2023 un laptop în valoare de 2.961,06 lei.

Toate aceste bunuri aparțineau Primîriei Fizeșu Gherlii.

La data de 6 noiembrie 2025, prin ordonanța procurorului s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În cadrul acestei măsuri preventive, primarului L.V.I. i-a fost interzisă exercitarea funcției de primar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 6 noiembrie 2025. Această interdicție înseamnă că, pentru următoarele două luni, edilul nu va putea îndeplini atribuțiile specifice funcției de primar al comunei Fizeșu Gherlii.

(sursa: Mediafax)