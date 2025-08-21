Primarul Mangaliei, Cristian Radu, reținut de DNA pentru luare de mită de peste 500.000 de euro

Primarul Cristian Radu a ieșit încătușat, în noaptea de miercuri spre joi, din sediul DNA Constanța și a fost dus în arestul IPJ Constanța. În cursul zilei de joi, edilul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. La ieșirea din sediul DNA, acesta a refuzat să facă declarații.

Audierile au durat până târziu în noapte și au vizat presupuse fapte de corupție legate de o mită de peste 500.000 de euro. La sediul DNA Constanța au fost audiați și administratorul public al Primăriei Mangalia, Didi George Călin, fostul viceprimar al localității, precum și fosta soție a edilului, Bianca Marga Radu.

Didi George Călin a stat aproximativ o oră la audieri, în timp ce fosta soție a primarului a venit însoțită de avocata sa și a refuzat să facă declarații. Surse judiciare susțin însă că numele Biancăi Marga Radu apare în dosar prin intermediul firmei sale, care ar fi implicată în tranzacția ce face obiectul anchetei.

În paralel, procurorii DNA Constanța au efectuat cinci percheziții, atât la sediul Primăriei Mangalia, cât și la fosta locuință din Constanța a lui Cristian Radu, de unde au ridicat probe relevante pentru dosar.

Edilul din Mangalia nu este la primul dosar penal: acesta are deja pe rol, la Constanța, un proces pentru abuz în serviciu.