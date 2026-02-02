Ce s-a întâmplat la primul termen al procesului României cu Pfizer și cât ar putea dura litigiul

Avocații Alexandru Stănescu și Irina Vasile, parteneri în cadrul casei de avocatură Lexters, au detaliat, într-un răspuns la întrebările reporterului Mediafax, prima etapă, a audierilor, în procesul cu gigantul farmaceutic Pfizer, pentru care au fost angajați de statul român.

Compania farmaceutică Pfizer a depus o cerere la tribunalul civil din Bruxelles pentru a obliga Polonia și România la plata a 1,8 miliarde de euro, potrivit presei belgiene. Potrivit avocaților companiei, Pfizer cere Poloniei 1,248 de miliarde de euro plus dobânzi pentru 88 de milioane de doze de vaccin, iar României, 615 milioane de euro, plus dobânzi, pentru 40 de milioane de doze, au explicat miercurea trecută avocații companiei farmaceutice în fața instanței de la Bruxelles, în prima dintre cele șase ședințe de judecată privind acest caz.

La momentul la care Guvernul a aprobat memorandum prin care acorda Ministerului Finanţelor împuternicire pentru a contracta servicii juridice în vederea reprezentării României în faţa Tribunalului de Primă Instanţă francofon din Bruxelles, în februarie 2024, România era obligată să plătească companiei Pfizer 564 de milioane de euro, pentru cele 28,94 milioane de doze de vaccin care mai erau de livrat, respectiv să achite către Pfizer România 2,78 miliarde lei şi plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii, respectiv 22.500 euro.

Reporter Mediafax: Care este strategia de apărare a României?

Avocați parteneri Lexters: Strategia adoptată de România a fost stabilită anterior, împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Comitetului Interministerial din care fac parte și Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și Secretariatul General al Guvernului. România a invocat atât apărări de procedură, cât și apărări de fond. Pe fond, apărarea se bazează pe o serie de argumente de interes public, dreptul civil și al contractelor. Cu titlu de exemplu, enumerăm forța majoră, impreviziune, abuzul de drept din partea reclamantei, precum și aspecte legate de drepturile de proprietate intelectuală cu privire la tehnologia de producție a vaccinurilor.

Reporter Mediafax: Cum au decurs audierile, încheiate vineri?

Avocați parteneri Lexters: Audierile s-au desfășurat conform calendarului stabilit de instanță. A fost o etapă intensă în care noi, avocații de la Lexters, împreună cu avocații de la Strelia din Bruxelles, am avut ocazia să pregătim și să prezentăm în detaliu argumentele tehnice și juridice în susținerea poziției României. Din punctul nostru de vedere, a fost o oportunitate importantă pentru a clarifica argumente tehnice în probleme de drept foarte complexe.

Reporter Mediafax: Care au fost întrebările judecătorilor?

Avocați parterneri Lexters: Întrebările instanței au vizat, așa cum era de așteptat, puncte sensibile ale acestui litigiu – pe care părțile le-au clarificat în cele șase zile de audieri (eg. mecanismul de contractare la nivel european și particularitățile implementării acestuia).

De asemenea, au fost abordate aspecte privind impactul litigiilor de proprietate intelectuală dintre Pfizer și alți producători, precum și solicitări de clarificare către Pfizer dacă dozele pentru care se pretind aceste sume de bani au fost efectiv produse. Au mai fost varii întrebări, pentru că instanța să se clarifice și să înțeleagă în detaliu argumentele părților implicate. Nu am putea face o selecție a acestora pentru a nu riscă o interpretare parțială.

Reporter Mediafax: Cât mai obiectiv cu putință, care credeți că sunt șansele României să câștige și să nu plătească suma imputată (sau cel puțin nu toată)?

Avocați parteneri Lexters: România a formulat apărări atât pe aspecte procedurale, cât și pe fond. Circumstanțele factuale sunt puternice, și sperăm și judecătorii să poată evalua într-un mod echitabil aceste circumstanțe. Există o schimbare drastică în numărul de vaccinări, în numărul de îmbolnăviri, în numărul de doze distruse, nu doar în România ci și la nivelul întregii Uniuni Europene. De asemenea acest contract a fost semnat într-o perioadă de urgență fără precedent și ar trebui interpretat cu flexibilitate, ținând în cont condițiile epidemiologice și de piață care au evoluat rapid după aceea. Acestea sunt doar câteva dintre apărările României.

Evaluarea șanselor de câștig depinde de aprecierea instanței asupra argumentelor prezentate de ambele părți, de normele de drept, de contract, de circumstanțele aplicabile raporturilor juridice izvorâte din acesta. Ne menținem încrederea în temeinicia apărărilor formulate.

Reporter Mediafax: Cât va mai dura litigiul / când vom avea o decizie?

Avocați parteneri Lexters: Având în vedere miza financiară și complexitatea juridică a cauzei, ne putem aștepta la un prim verdict în câteva luni, deși termenul exact depinde exclusiv de calendarul și volumul de muncă al judecătorilor. Cazul este unul complex. Judecătorul poate aprecia că ar mai fi nevoie și de alte probe, și poate redeschide dezbaterile pe problemele de drept pentru care nu au existat dezbateri, dacă va considera astfel.

Trebuie însă precizat că aceasta reprezintă etapa primei instanțe, în funcție de a cărei decizie preliminară sau finală se vor determina pașii ulteriori.

Reporter Mediafax: Care este legislația aplicabilă și care sunt căile de atac în cazul unei soluții nefavorabile?

Avocați parteneri Lexters: Contractul este guvernat de dreptul belgian, de dreptul European, de tratate de comerț internațional. Procedura belgiană prevede posibilitatea părții care pierde în prima instanță să formuleze calea de atac a apelului și ulterior a recursului, în condițiile dreptului procedural civil belgian. Pentru o decizie care să aducă dreptate României, interpretarea tribunalului asupra cadrului normativ și contractual specific, ținând cont de circumstanțele specifice, factuale, este esențială.

(sursa: Mediafax)