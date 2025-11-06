Profesor cercetat după ce ar fi întreținut relații sexuale cu eleva lui

Potrivit DIICOT, procurorii au dispus miercuri au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 63 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată.

În perioada iunie 2018-decembrie 2019, profitând de poziția sa de încredere și autoritate asupra unei fete care avea atunci 16-17 ani, eleva sa, precum și în scopul producerii de materiale pornografice, inculpatul a întreținut, în mod repetat, raporturi sexuale cu aceasta, în Craiova.

În dispozitivele de stocare a datelor aparținând inculpatului au fost identificate mai multe fișiere de tip foto și video, în care victima minoră manifestă un comportament sexual explicit.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

