„Contrabandă altruistă”? Raed Arafat prezintă dovezi și acuză o campanie de denigrare în dosarul elicopterului SMURD

Elicopterul SMURD care a aprins scandalul: cum se apără Raed Arafat în fața acuzațiilor de contrabandă

Raed Arafat răspunde acuzațiilor de „contrabandă cu elicopter” cu un set amplu de documente și susține că dosarul este o construcție artificială, menită să îi afecteze reputația și imaginea DSU. El invocă inclusiv corespondența oficială cu ANAF și Vamă, precum și o decizie anterioară de clasare a DNA, pentru a demonstra că totul s‑a făcut cu informarea și acordul autorităților statului.

Raed Arafat își prezintă apărarea, cu documente

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut publice documente oficiale după ce procurorul militar Marius Cătălin Strîmbei, șef al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, l‑a pus sub acuzare într‑un dosar de „contrabandă cu un elicopter” SMURD. Arafat precizează că demersul său are loc „în exercitarea dreptului legitim la apărare” și că este realizat în acord cu avocații, fără a contesta autoritatea justiției, ci pentru a clarifica public acuzațiile care i se aduc.

„Având în vedere solicitările repetate de informații cu privire la dosarul penal privind pretinsa contrabandă cu elicopter, formulez prezentele precizări în calitate de persoană pusă sub acuzare, în exercitarea dreptului legitim la apărare, consacrat de lege. Acest demers este realizat în consens cu avocații mei și nu reprezintă în niciun fel un afront la adresa justiției sau a activității organelor judiciare, față de care îmi reafirm întreaga disponibilitate de cooperare.”

Arafat spune că, după comunicarea oficială a acuzației, a cerut instituțional clarificări asupra situației de fapt și a modului în care s‑a făcut preluarea elicopterului de către Inspectoratul General de Aviație (IGAv). Potrivit acestuia, toate procedurile au fost comunicate și validate prin adrese oficiale cu Direcția Generală a Vămilor și ANAF, atât înainte, cât și după intrarea aeronavei în România.

Corespondență cu Vama și ANAF: „Contrabandă prin corespondență oficială?”

În explicațiile sale, șeful DSU susține că IGAv a solicitat încă din 26 septembrie 2017 clarificări oficiale către Direcția Generală a Vămilor cu privire la formalitățile vamale pentru introducerea în țară a elicopterului primit ca despăgubire. Ulterior, pe 3 octombrie 2017, ANAF și Direcția Generală a Vămilor ar fi comunicat regimul aplicabil operațiunii, inclusiv referirea la documentul T2L pentru confirmarea statutului unional al aeronavei.

„Am fost informat că toate aspectele referitoare la condițiile preluării elicopterului au făcut obiectul unor comunicări oficiale cu Direcția Generală a Vămilor și ANAF, atât anterior, cât și ulterior preluării acestuia de către IGAv. Au fost solicitate îndrumări explicite cu privire la procedura aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește procedura vamală, iar toate demersurile au fost realizate întocmai, în conformitate cu indicațiile autorităților competente.”

Arafat precizează că, în noiembrie 2017, IGAv a transmis autorităților fiscale formularul T2L primit la livrarea elicopterului și a cerut confirmarea că documentația este completă și că nu mai sunt necesare alte formalități pentru recepția corectă a aeronavei. El a publicat poze cu această corespondență, menționând că toate aceste informații au fost puse la dispoziția organelor de urmărire penală încă din perioada 2021–2022.

„Mai mult, aceste informații au fost comunicate oficial organelor de urmărire penală încă din perioada 2021–2022. În susținerea celor de mai sus, anexez pozele cu corespondența relevantă.”

În acest context, Arafat califică acuzațiile de „contrabandă” drept nefondate și contradictorii, insistând că noțiunea de contrabandă presupune, prin definiție, clandestinitate.

„În aceste condiții, în care toate activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine.

Contrabanda presupune, prin definiție, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă «contrabandă» realizată prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realității și a sensului legii.

Ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracțiune capătă, în mod absurd, forma unei «contrabande în favoarea statului» — o veritabilă «contrabandă altruistă», concept care nu are nimic în comun cu rațiunile dreptului penal.”

DNA a înlăturat suspiciunile de corupție

Șeful DSU invocă și soluția de clasare dată anterior de DNA într‑un dosar conex, unde ar fi fost analizate eventuale fapte de mită și abuz în serviciu. Potrivit lui, procurorii anticorupție au înlăturat suspiciunile privind existența unei mite sau a unui abuz, ceea ce face „cu atât mai greu de înțeles” menținerea unei noi construcții acuzatorii strict pe zona de contrabandă.

„De altfel, trebuie avut în vedere și faptul că, potrivit soluției de clasare dispuse de DNA, au fost înlăturate suspiciunile privind existența unei mite sau a unui abuz în serviciu, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles menținerea unei construcții acuzatorii care ignoră concluziile deja rezultate din analiza penală anterioară.

Această construcție artificială a acuzațiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credință, în care faptele cunoscute și documentate sunt ignorate deliberat.”

În opinia lui Arafat, dosarul actual depășește limitele unei anchete obiective și se transformă într‑o campanie de denigrare, atât la adresa sa personală, cât și a DSU. El susține că nu se urmărește stabilirea unei răspunderi juridice pe fapte concrete, ci „denigrarea cu orice preț”, prin acuzații prestabilite.

Arafat: „IGAv nu era integral în coordonarea mea în 2017”

Un alt element de apărare ține de cronologia mandatului și de arhitectura de comandă asupra IGAv. Arafat precizează că elicopterul a fost adus în 2017, într‑o perioadă în care Inspectoratul General de Aviație nu se afla „integral” în coordonarea sa, acest lucru devenind explicit abia în urma modificărilor legislative din 2020 ale OUG nr. 1/2014.

„De asemenea, este esențial să se precizeze clar că elicopterul a fost adus în anul 2017, într-o perioadă în care IGAv nu se afla integral în coordonarea mea. Cu atât mai mult, aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment, acestea intrând în sfera mea de coordonare doar începând cu anul 2020, în urma modificărilor aduse prin ordonanță de urgență.”

El arată că, potrivit cadrului legal aplicabil, contractele de asigurare, polițele, ordonanțările și documentele tehnice și administrative nu sunt semnate de secretarul de stat, ci se derulează la nivelul IGAv, conform competențelor prevăzute de lege.

„Totodată, este necesar să se arate în mod clar că, potrivit cadrului legal aplicabil, contractele de asigurare, polița, ordonanțările și celelalte documente aferente unor asemenea proceduri nu se semnează de către secretarul de stat. Aceste proceduri se derulează la nivelul IGAv, conform competențelor stabilite de legislația în vigoare. În aceste condiții, indiferent de situația de fapt sau de interpretarea juridică ce s-ar încerca a fi dată acestor operațiuni, includerea mea într-o astfel de construcție de răspundere apare ca fiind exagerată și lipsită de un fundament real.”

Arafat concluzionează că includerea sa într‑o schemă de răspundere penală pentru activități administrative care nu se aflau în coordonarea lui la momentul respectiv și care nu țin de competența sa directă de semnare sau aprobare „nu are suport factual real”.

„Nu se urmărește adevărul juridic, ci denigrarea DSU”

În finalul mesajului, șeful DSU vorbește explicit despre o campanie de discreditare, care ar ignora deliberat documentele și faptele deja comunicate organelor de anchetă. El invocă principii precum legalitatea, proporționalitatea și buna‑credință, pe care consideră că actuala anchetă le depășește.

„Prin urmare, plasarea mea într-o schemă de presupusă răspundere penală pentru activități administrative aferente unei perioade în care acestea nu se aflau în coordonarea mea și care, în plus, nu intrau în competența mea directă de semnare sau aprobare, nu are suport factual real.

În mod inevitabil, concluzia care se desprinde este că nu se urmărește stabilirea unei răspunderi juridice în baza unor fapte concrete, ci denigrarea cu orice preț atât a persoanei și a imaginii mele, cât și a activității DSU, pe baza unor acuzații prestabilite. Un asemenea demers depășește limitele unei anchete obiective și ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor de legalitate, proporționalitate și bună-credință.

Am încredere însă că o analiză obiectivă și responsabilă a tuturor documentelor deja existente va conduce la clarificarea rapidă a situației și la restabilirea adevărului.”

În anexele publicate, Arafat indică: adresa IGAv către Direcția Generală a Vămilor din 26.09.2017, răspunsul ANAF din 03.10.2017, corespondența ulterioară cu transmiterea formularului T2L și extrase din OUG nr. 1/2014, înainte și după modificarea din 2020, pentru a ilustra schimbarea regimului de coordonare a IGAv.