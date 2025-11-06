Lovitură pentru Gabriel Resources! Statul român pune sechestru pe acțiunile companiei din scandalul Roșia Montană

Măsura garantează recuperarea unei creanțe de aproape 47 de milioane de lei, reprezentând cheltuielile suportate de stat în arbitrajul internațional.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, joi, o decizie definitivă prin care acțiunile companiei Gabriel Resources sunt puse sub sechestru asigurător, ca garanție pentru recuperarea sumei de 46.779.769 lei datorată statului român. Măsura vine în urma procesului câștigat de România împotriva companiei canadiene, în celebrul dosar Roșia Montană, potrivit Observator News.

Potrivit comunicatului oficial al instanței supreme, sechestrul are rolul de a asigura protejarea intereselor financiare ale statului, permițând executarea silită a acțiunilor în cazul în care compania nu achită datoria în termenul legal. Într-un asemenea scenariu, acțiunile sechestrate ale Gabriel Resources ar putea fi trecute în patrimoniul statului român.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul inter-naţional în sumă de 46.779.769 lei, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a instanţei supreme a dispus în mod definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor", au transmis, joi, reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Reprezentanții ÎCCJ au precizat că măsura dispusă de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) fusese contestată de companie, însă recursul a fost respins de completul specializat al Înaltei Curți.

Decizia vine după ce, în martie 2024, Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID), afiliat Băncii Mondiale, a dat câștig de cauză României în litigiul cu Gabriel Resources. Compania cerea despăgubiri de 6,7 miliarde de euro, însă tribunalul internațional a respins pretențiile, obligând-o în schimb să plătească României aproximativ 10 milioane de dolari pentru cheltuieli de judecată.

Ulterior, în aprilie 2024, Gabriel Resources a acționat în instanță Oficiul Registrului Comerțului din Alba și ANAF, contestând sechestrul impus asupra acțiunilor Roșia Montană Gold Corporation SA (RMGC). Compania încearcă să evite plata sumei de aproape 10 milioane de dolari, reprezentând datoria stabilită prin decizia ICSID.

Prin hotărârea definitivă de joi, Înalta Curte consolidează poziția statului român în unul dintre cele mai complexe litigii internaționale legate de exploatarea aurului de la Roșia Montană, marcând un nou capitol în disputa de peste două decenii dintre România și Gabriel Resources.