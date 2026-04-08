Vicepreședintele CJ Argeș și șefa DGASPC, trimiși în judecată de DNA

În rechizitoriu se arată că, începând cu ianuarie 2023, în cadrul proiectelor destinate persoanelor vulnerabile, inculpații „ar fi comunicat inculpatului B.P.S., administrator al SC BEST OIL SORAMA SRL, mai multe informații nedestinate publicității obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la specificațiile tehnice ale viitoarelor imobile care urmau să fie achiziționate, prețul care va fi oferit pentru fiecare imobil, perioada în care urmau să fie făcute achizițiile (în cursul anului 2023), modalitatea de achiziție”.

Anchetatorii susțin că „între B.P.S., pe de o parte, și funcționarii publici Eftime Tatiana, Gogoașe Adela și Nicolaescu Marius-Florinel, pe de altă parte, ar fi intervenit o «înțelegere» conform căreia B.P.S. urma să realizeze un număr de cinci construcții de tip case de locuit, în orașul Ștefănești (Argeș), conform specificațiilor primite de la ultimii trei, case care urmau să fie achiziționate de către D.G.A.S.P.C. Argeș în cursul anului 2023 la prețul de 140.000 euro / imobil”.

Potrivit DNA, pentru a acoperi această înțelegere, cei implicați „ar fi acționat, în perioada ianuarie - iunie 2023, pentru crearea unui aparent cadru legal care să acopere înțelegerea infracțională, inclusiv prin aprobarea unei proceduri de achiziție din care s-ar fi eliminat aspectele legate de folosirea obligatorie a serviciilor unui expert acreditat ANEVAR, întrucât exista riscul ca expertul să stabilească faptul că prețul cerut de vânzător este mai mare decât prețul pieței”.

Procurorii mai arată că, la 29 august 2023, DGASPC Argeș „ar fi achiziționat, de la SC BEST OIL SORAMA SRL, cu încălcarea prevederilor legale și la prețuri supraevaluate, un număr de cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, în condițiile în care acestea nu erau finalizate și nu erau racordate la rețelele de apă, gaze și canalizare”.

În privința recepției lucrărilor, anchetatorii susțin că arhitectul-șef „ar fi atestat în procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, aspecte care nu corespundeau realității, respectiv faptul că la data de 29 iunie 2023 erau îndeplinite condițiile legale pentru admiterea recepției”.

Ca urmare, „ar fi fost cauzat un prejudiciu în dauna D.G.A.S.P.C. Argeș estimat la 316.000 lei (...), iar pe de altă parte s-ar fi obținut, pentru societatea SC BEST OIL SORAMA SRL, un folos necuvenit în sumă de 1.144.452 lei”.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii.

