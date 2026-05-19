Șefii din Justiție au decis în secret ca magistrații să primească în continuare diurnă de 2% pe zi

O întâlnire între președintele CSM, Liviu Odagiu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și procurorul general al României, Cristina Chiriac, a avut loc în data de 12 mai 2026, scrie G4Media. Deși întâlnirea nu este menționată pe site-ul de internet al niciuneia dintre instituțiile participante, scopul ei este redat de un document adoptat la finalul întrevederii.

Cei trei reprezentanți au vrut să stabilească în ce măsură sistemul judiciar trebuie să respecte Legea 141/2025, prima dintre legile de reformă asumate de guvernul condus de Ilie Bolojan, în ceea ce privește diurnele pe care le primesc judecătorii și procurorii detașați sau delegați.

Potrivit G4Media, minuta de la finalul întâlnirii a stabilit că magistraților nu li se aplică prevederea din lege, conform căreia diurna este de 23 de lei pe zi, sumă prevăzută pentru toți bugetarii, ci rămân la diurna stabilită printr-o ordonanță de urgență din 2006, adică 2% pe zi din salariul brut.

„În concluzie, avându-se în vedere caracterul de normă specială a art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006 faţă de dispoziţiile din H.G. nr. 714/2018, faptul că art. XXIX din Legea nr. 141/2025 nu vizează magistrații detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu, precum şi faptul că diurna este un drept de natură salarială stabilit printr-o lege specială, al cărei cuantum se menţine în plată la acelaşi nivel cu cel acordat în luna decembrie 2025 (art. XLVIII din Legea nr. 141/2025), judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi delegaţi sau detaşaţi în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază, în cursul anului 2026, de un cuantum al diurnei prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006 de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară”, se arată în documentul citat de G4Media.

Această decizie a pus în conflict două legi. Este vorba despre OUG 27 din 2006, prin care magistrații delegați sau detașați primeau diurnă de 2% pe zi din salariul brut, și Legea 141/2025, prin care Guvernul Bolojan a stabilit că diurnele întregului personal plătit din fonduri publice, deci inclusiv magistrații, se limitează la 23 de lei pe zi în anul 2026. În această situație, cei trei magistrați semnatari ai minutei au stabilit că OUG 27 este o lege specială, care are prioritate în aplicare, pe când Legea 141 este lege generală, care nu se aplică atunci când există o lege specială.

Doi magistrați citați de G4Media au subliniat că interpretarea celor două legi este una excesivă, iar cei trei au preluat din practica judiciară doar ce le-a convenit. Un alt magistrat consultat de G4Media a explicat faptul că întocmai Legea 141, fiind aplicabilă strict pentru anul 2026, este de fapt o lege specială – care ar avea prioritate în aplicare – iar OUG 27 este legea generală.

(sursa: Mediafax)