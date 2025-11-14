Un senator a luat rucsacul cu bani uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț

Polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați, vineri, de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și o sumă de bani.

Polițiștii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului și au stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana lui Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator, potrivit unor surse judiciare citate de MEDIAFAX.

Acesta a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul mașinii cu care senatorul se deplasa.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și se continua cercetările.

Daniel-Paul-Romeo Gheorghe a fost ales în 2024 din partea SOS. În ianuarie 2025, a demisionat din partid și a ales să activeze ca independent.

(sursa: Mediafax)