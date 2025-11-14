x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Noi 2025   •   18:45
Un senator a luat rucsacul cu bani uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț
Sursa foto: facebook

Un senator a luat un rucsac uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț de un bărbat. Acesta a sunat la Poliție, iar bunul uitat a fost găsit în portbagajul mașinii senatorului Gheorghe Daniel Paul Romeo, ales din partea SOS, în prezent neafiliat.

Polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați, vineri, de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, ce conținea o tabletă și o sumă de bani.

Polițiștii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului și au stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana lui Gheorghe Daniel-Paul-Romeo, senator, potrivit unor surse judiciare citate de MEDIAFAX.

Acesta a fost depistat ulterior, rucsacul fiind găsit în portbagajul mașinii cu care senatorul se deplasa.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt și se continua cercetările.

Daniel-Paul-Romeo Gheorghe a fost ales în 2024 din partea SOS. În ianuarie 2025, a demisionat din partid și a ales să activeze ca independent.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: senator ruscsac bani
