x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Dosar penal în cazul tavanului prăbușit la hotelul Hilton din Sibiu

Dosar penal în cazul tavanului prăbușit la hotelul Hilton din Sibiu

de Redacția Jurnalul    |    23 Dec 2025   •   17:30
Dosar penal în cazul tavanului prăbușit la hotelul Hilton din Sibiu
Sursa foto: Hepta/Dosar penal în cazul tavanului prăbușit la hotelul Hilton din Sibiu

Polițiștii au deschis dosar penal în cazul tavanului prăbușit la hotelul Hilton din Sibiu.

Polițiștii au constatat că o bucată din tavanul unei încăperi a căzut peste o piscină în care se aflau mai multe persoane.

În urma incidentului, șase persoane - doi adulți de 42 și 45 de ani, precum și patru copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Aproximativ 120 de mp din tavanul situat la piscina unității de cazare s-a desprins și a căzut. Cauza care a generat producerea acestui eveniment este analizată de instituțiile abilitate.

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

SIBIU, DOSAR PENAL

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sibiu dosar penal tavan prabusit hotel hilton
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri