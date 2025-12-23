Dosar penal în cazul tavanului prăbușit la hotelul Hilton din Sibiu

Polițiștii au constatat că o bucată din tavanul unei încăperi a căzut peste o piscină în care se aflau mai multe persoane.

În urma incidentului, șase persoane - doi adulți de 42 și 45 de ani, precum și patru copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Aproximativ 120 de mp din tavanul situat la piscina unității de cazare s-a desprins și a căzut. Cauza care a generat producerea acestui eveniment este analizată de instituțiile abilitate.

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

SIBIU, DOSAR PENAL