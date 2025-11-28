Sorin Oprescu scapă de închisoare. Motivele respingerii extrădării de către instanața din Grecia. Suma derizorie plătită pentru a fi liber

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni pentru corupție. El a fost arestat în Grecia, după ce a plecat din România înainte de pronunțarea verdictului.

Cum și-a motiva insanța elenă decizia

Avocatul său a susținut în fața instanței elene că starea de sănătate nu îi permite să fie închis în penitenciarele din România deoarece acestea nu îi pot asigura condițiile de care are nevoie. Judecătorii greci au fost convinși de aceste argumente.​

Instanța elenă și-a motivat astfel decizia prin faptul că acesta ar avea probleme de sănătate și condițiile precare din închisorile românești.

Ce cauțiune a plătit Sorin Oprescu

Mai mult, fostul edil general al Capitalei a fost eliberat, pe 27 noiembrie 2025, din arest, după plata unei cauțiuni de 5.000 de euro, iar instanța a ridicat măsurile impuse anterior.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată, însă docamdată Sorin Oprescu este liber și nu va fi adus în România să-și execute pedeapsa. .

Într-un interviu recent, el a declarat că nu recunoaște verdictul instanței din România acuzând că este vorba de „persecuție politică”. „Nu suntem, doamnă, toți neam de hoți și de derbedei”, a transmis fostul primar, insistând că este nevinovat.​

Autoritățile române au precizat faptul că au fost îmbunătățite condițiile de detenție , dar aceste argumente nu au fost suficiente pentru a-i convinge pe magistrații greci să-l extrădeze. Procedura judiciară continuă, iar decizia Curții de Apel din Salonic poate fi atacată cu apel, potrivit observatornews.ro.