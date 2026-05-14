Surse: Şeful Autorităţii Vamale Române - reţinut

Potrivit surselor citate, dosarul a fost deschis de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române.



În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan.



Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române.

Reţinerile au venit după verificări efectuate la şeful autorităţii vamale, la şeful de cabinet al acestuia şi la alţi funcţionari. Ancheta urmărește modul în care Autoritatea Vamală Română ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, adică al unui subordonat al directorului autorităţii vamale.

Sursele Antena 3 CNN susţin că, în urmă cu aproximativ o lună, un oficial AVR și consilierul de la cabinet se îndreptau către Galați, iar în județul Ialomița i-ar fi oprit Poliția, deoarece circulau cu girofarul si cu viteză.

Consilierul a rămas fără permis. El nu a putut justifica folosirea sistemelor de urgență. Apoi, potrivit acuzaţiilor din dosar, s-ar fi emis retroactiv, în fals, ordinul de misiune pe care l-ar fi depus ca probă în contestaţia depusă de consilier, în Instanţă.