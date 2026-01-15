Un tânăr român, acuzat că și-a ucis mama în Franța, a fost arestat la Cluj

Suspectul a fost arestat miercuri într-un centru comercial din Cluj-Napoca, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Iulian-Florin Timșa, citat de Le Figaro. Pentru prinderea tânărului, polițiștii clujeni au organizat, inclusiv filtre în trafic. El a fost reperat în baza semnalmentelor.

„Căutat de autoritățile din Franța pentru infracțiunea de omor, depistat în municipiul Cluj-Napoca.

În urma unor informații de interes operativ, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Cluj-Napoca au depistat, în municipiul Cluj-Napoca, o persoană de cetățenie română căutată de autoritățile din Franța pentru infracțiunea de omor. Persoana urmează să fie supusă măsurilor legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare. Identificat pe baza descrierii sale, tânărul a fost percheziționat și apoi dus la secția de poliție”, a precizat IPJ Cluj.

Procurorul public francez din Strasbourg a confirmat arestarea.

În urma descoperirii corpului carbonizat al victimei, autoritățile au lansat un apel la martori în încercarea de a-i găsi fiul.

Suspectul, născut la Cluj-Napoca în 2003, a făcut obiectul unei notificări roșii Interpol pentru „omor, - Deteriorarea sau distrugerea de bunuri prin mijloace periculoase pentru persoane”, au transmis autoritățile franceze care anchetează cazul.

Victima, o româncă, medic cardiolog, în vârstă de cincizeci de ani, practicase medicina timp de mai mulți ani în Molsheim, un oraș situat la 30 de kilometri vest de Strasbourg. În urma descoperirii corpului carbonizat, autoritățile au lansat un apel la martori în încercarea de a-i găsi fiul.

(sursa: Mediafax)