O tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus, pe 11 noiembrie 2025, reținerea a doi tineri, un bărbat și o femeie, în vârstă de 22 și 23 de ani, cercetați pentru trafic de persoane și proxenetism. În cazul bărbatului, anchetatorii au reținut și infracțiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii.

Potrivit procurorilor, între ianuarie 2024 și iulie 2025, bărbatul ar fi recrutat patru tinere, pe care, cu ajutorul femeii, le-a forțat să practice prostituția, în România și în străinătate. Victimele erau constrânse prin violență fizică și psihică, iar banii obținuți erau colectați integral de cei doi.

Una dintre victime, o tânără de 23 de ani, a fost exploatată sexual mai multe luni, fiind supusă presiunilor și manipulării constante. Inculpatul i-ar fi indus ideea că banii proveniți din prostituție vor fi folosiți pentru întemeierea unei familii, menținând asupra ei un control total și izolând-o de familie.

În martie 2025, după luni de abuzuri și după ce a fost abandonată fără resurse financiare în orașul Bregenz, Austria, victima și-a pus capăt zilelor.

La percheziția domiciliară efectuată pe 11 noiembrie 2025, anchetatorii au descoperit probe relevante pentru caz. Cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea DIICOT a fost sprijinită de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

(sursa: Mediafax)