Traficant de influență prins în flagrant cu 60.000 de euro în Delta Dunării. Fost militar, acuzat că promitea intervenții în Justiție pentru 180.000 de euro

Cum a fost prins în flagrant fostul militar

Surse judiciare arată că prinderea în flagrant a avut loc miercuri, 10 septembrie 2025, în jurul orei 17:00, în complexul turistic Razelm Luxury Resort din Jurilovca, județul Tulcea.

Militaru se întâlnise cu un investigator sub acoperire, despre care credea că este colaborator al afaceristului constănțean Jean-Paul Tucan. După câteva minute de discuții, acesta și-a chemat o apropiată, Luminița Stavarache, pe care a rugat-o să preia geanta cu 60.000 de euro. Banii au fost băgați într-un rucsac maro și scoși din încăpere.

La scurt timp, Militaru, Stavarache și un alt apropiat, Ionuț Lăzărescu, au fost opriți în curtea complexului de anchetatori, care au găsit banii asupra femeii.

O rețea cu „agenți fictivi” și planuri financiare mascate

Potrivit anchetatorilor, Militaru nu acționa singur. Acesta se prezenta ca lider al unei „structuri informative” fictive și era însoțit de Stavarache și Lăzărescu, pe care îi numea „agenți”.

Lăzărescu îi era șofer și transporta documentele folosite pentru a impresiona potențialii clienți, în timp ce Stavarache intermedia convorbirile telefonice cu investigatorul sub acoperire.

Militaru ar fi propus două modalități de plată pentru „serviciile” sale: fie remiterea cash a 10.000–15.000 de euro lunar, fie încheierea unui contract fictiv de consultanță cu firma Aniz Investigation SRL, prin care sumele ar fi fost transferate în conturi.

Influență pretinsă la EPPO și Tribunalul București

Fostul militar susținea că are influență asupra unui procuror din cadrul Parchetului European (EPPO) și asupra judecătorilor de la Tribunalul București, unde era înregistrat dosarul lui Jean-Paul Tucan.

Mai mult, Militaru ar fi promis că poate interveni și într-un alt dosar de corupție, aflat pe rolul DNA, referitor la Portul Constanța.

DNA: Șpagă de 180.000 de euro pentru soluții favorabile în instanță

Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției – au dispus reținerea lui Militaru pentru 24 de ore, sub acuzația de trafic de influență.

Anchetatorii susțin că acesta a pretins 180.000 de euro pentru a obține soluții favorabile în dosarul afaceristului Jean-Paul Tucan.

În momentul flagrantului, Militaru primise deja 60.000 de euro, reprezentând patru tranșe lunare din suma totală cerută.

Acesta urmează să fie prezentat Curții de Apel București, cu propunere de arestare preventivă. Procurorii au anunțat că ancheta vizează și alte persoane implicate în schema de corupție.

???? Cuvinte-cheie SEO: trafic de influență, DNA, Cristinel Militaru, flagrant 60.000 euro, șpagă Justiție, Jean-Paul Tucan, EPPO, Tribunalul București, Portul Constanța, corupție România.