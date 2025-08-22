Trei fugari condamnați la închisoare, aduși în țară de polițiști

Astfel, potrivit Poliției Române, a fost adus în țară un bărbat, de 35 de ani, din Buzău, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Marea Britanie, având emis de către Judecătoria Zalău, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani și 2 luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 38 de ani, din Dâmbovița, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Franța, având emis de către Judecătoria Târgoviște, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni.

Polițiștii au escortat un bărbat, de 31 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Franța, având emis de către Judecătoria Focșani, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 10 luni.

Cei trei au fost duși direct la penitenciar.

(sursa: Mediafax)