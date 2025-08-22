Trei fugari condamnați la închisoare, aduși în țară de polițiști

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Aug 2025   •   10:40
Trei bărbați care se ascundeau în Europa ca să scape de închisoare au fost aduși în țară de polițiști. Cei trei au fost condamnați pentru infracțiuni la regimul rutier.

Astfel, potrivit Poliției Române, a fost adus în țară un bărbat, de 35 de ani, din Buzău, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Marea Britanie, având emis de către Judecătoria Zalău, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani și 2 luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 38 de ani, din Dâmbovița, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Franța, având emis de către Judecătoria Târgoviște, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 6 luni.

Polițiștii au escortat un bărbat, de 31 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Franța, având emis de către Judecătoria Focșani, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 10 luni.

Cei trei au fost duși direct la penitenciar.

(sursa: Mediafax)

