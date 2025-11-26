Un nou proces câștigat de FACIAS: Înalta Curte obligă Guvernul să actualizeze legislația privind protecția persoanelor cu dizabilități

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză FACIAS și a obligat Guvernul României să modifice normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 448/2006, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Decizia Înaltei Curți are impact direct asupra calității vieții a mii de cetățeni vulnerabili care au dreptul la sprijin efectiv și la o viață trăită demn, în comunitate.

FACIAS a arătat în fața instanței supreme că lipsa normelor de aplicare stabilit prin OUG nr. 114/2021 a făcut imposibilă implementarea tuturor prevederilor Legii nr. 448/2006. Prin decizia dată, instanța a confirmat că lipsa unor norme metodologice actualizate a lăsat drepturile prevăzute de lege pentru persoanele cu dizabilități doar la nivel teoretic, fără instrumentele necesare pentru aplicare. Hotărârile Guvernului nr. 268/2007 și nr. 1.002/2019 au rămas neadaptate evoluțiilor sociale și standardelor europene, afectând modul în care sunt finanțate și evaluate serviciile destinate persoanelor cu dizabilități.

Un punct esențial al acestei victorii la Înalta Curte îl reprezintă reformarea procesului de dezinstituționalizare. Decizia instanței va conduce la crearea cadrului legal necesar pentru închiderea marilor centre rezidențiale de tip „dormitor comun” și înlocuirea acestora cu locuințe protejate și case de tip familial. Pentru ca această tranziție să fie posibilă, legislația trebuie să fie coerentă și actualizată, astfel încât restructurarea centrelor mari să poată avea loc în paralel cu dezvoltarea alternativelor moderne în comunitate. Acum, statul este obligat să reglementeze modul în care acești oameni vor fi mutați, asistați și integrați real în societate.

De asemenea, este esențial ca autoritățile să efectueze controale riguroase, eficiente și la timp, pentru a preveni orice formă de abuz asupra beneficiarilor serviciilor sociale și pentru a se asigura că instituțiile responsabile își îndeplinesc cu adevărat misiunea de protecție conform normelor în vigoare.

FACIAS solicită Guvernului să pună în aplicare fără întârziere decizia Înaltei Curți și să publice un calendar privind modificarea actelor normative vizate. Implementarea rapidă a acestor măsuri este esențială pentru ca persoanele cu dizabilități să beneficieze de servicii care să le permită o viață trăită cu demnitate, sprijin real și oportunități de incluziune în comunitate.