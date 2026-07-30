Viața bate filmul! Un soț a cerut la divorț silicoanele soției. Ce a decis instanța?

„Astăzi am primit o hotărâre într-un proces civil de partaj atât de memorabil, încât cred că dreptul civil ar trebui să primească, din când în când, un Oscar pentru comedie. Pentru că nu în fiecare zi un fost soț solicită, la partaj, cu maximă seriozitate, să se împartă implantul mamar al fostei soții”, a povestit Constantin Neacșu pe TikTok.

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Ce a decis instanța?

Judecătorii au respins cererea, reținând că implanturile mamare fac parte din corpul unei persoane și nu pot fi considerate bunuri supuse partajului.

„Corpul uman este inviolabil, nu este în circuitul civil și nu reprezintă un bun partajabil. Nu putem pune proteza pe masa instanței ca pe un televizor. Cheltuiala este consumată, asemenea unui tratament medical sau unui alt serviciu, și nu poate fi recuperată ulterior”, a explicat avocatul.

Acesta a precizat că fostul soț și-a susținut poziția până la finalul procesului, insistând că a suportat integral costurile intervenției. Cu toate acestea, instanța a respins cererea fostului soț.

„Instanța a reținut exact ceea ce spune legea: implantul este un bun strict personal, parte din corpul persoanei. Nu se poate împărți, evalua, revendica, scoate, muta, transfera, amortiza sau pune la licitație”, a mai afirmat Constantin Neacșu.

Avocatul consideră cazul drept unul dintre cele mai inedite din cariera sa, concluzionând că, uneori, realitatea poate depăși orice scenariu și „bate orice manual de drept”.