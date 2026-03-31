Fiica fostului premier o reclamă oficial pe Oana Țoiu pentru discriminare

Victor Ponta a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că a fost depusă „prima sesizare” împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la CNCD, precizând că săptămâna viitoare va urma și o plângere penală la Parchetul General.

Potrivit petiției depuse la CNCD, Irina Ponta reclamă că, în calitate de minor neînsoțit aflat în Emiratele Arabe Unite, într-o zonă afectată de conflict, ar fi fost împiedicată să urce în aeronava de repatriere organizată de Ministerul Afacerilor Externe, deși figura pe lista pasagerilor.

„Mamei subsemnatei, Sârbu Daciana, i s-a comunicat telefonic că subsemnata aș reprezenta «o vulnerabilitate de imagine» pentru Ministrul afacerilor externe, doamna Țoiu Oana-Silvia, care ar fi intervenit pentru ca subsemnata să nu mă aflu la bordul aeronavei de evacuare. Așadar, pentru faptul că subsemnata sunt fiica fostului premier al României, Ponta Victor-Viorel, am fost împiedicată să fiu repatriată cu zborul special organizat de Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea doamnei Țoiu Oana-Silvia, în calitatea acesteia de Ministru al afacerilor externe”, se arată în plângerea depusă la CNCD.

În petiție, Irina Ponta cere CNCD să constate și să sancționeze presupusa faptă de discriminare, să aplice amenda prevăzută de lege și să o oblige pe Oana Țoiu să publice în mass-media un rezumat al hotărârii.

Victor Ponta a spus că demersul nu mai vizează situația fiicei sale, care „a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități americane din lume”, ci are ca obiectiv ca „niciun minor din România să nu mai fie discriminat”.

(sursa: Mediafax)