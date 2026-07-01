Surse: Viorel Pașca, reținut cu întreaga familie în dosarul azilelor ilegale: acuzații grave de trafic de persoane

Potrivit surselor judiciare citate de Observator, alături de acesta au fost reținuți și membri ai familiei sale, inclusiv soția și cei trei fii, dar și o colaboratoare apropiată.

Ancheta vizează suspiciuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, în formă continuată. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate sub paravanul unor activități caritabile.

Cine sunt persoanele reținute în dosar

Conform informațiilor din anchetă, au fost reținuți Viorel Pașca, soția sa Florica Pașca și fiii lor Viorel Emanuel Pașca (fost viceprimar), Pașca Daniel Sabin și Pașca Abel Timotei. De asemenea, a fost emis mandat de reținere și pentru Păcală Delia Mioara, administrator implicat în activitatea asociației.

Avocatul lui Viorel Pașca a confirmat că acesta are calitatea de suspect într-un dosar DIICOT și a precizat acuzațiile principale: „Are calitatea oficială de suspect în dosarul deschis la DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, grupul fiind el, nevasta şi copiii, şi pentru infracţiunea de trafic de persoane, 210 acte materiale din ce am înţeles eu.”

Ce acuzații aduc procurorii DIICOT

Potrivit DIICOT și IGPR, ancheta vizează o presupusă rețea care ar fi funcționat din anul 2020, structurată pe criterii familiale. Procurorii susțin că liderul grupării, împreună cu alți membri, ar fi recrutat și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vulnerabilitate, inclusiv persoane cu dizabilități psihice.

Sub aparența oferirii de servicii sociale și medicale prin intermediul unor asociații umanitare, ar fi fost obținute sume importante de bani din donații, sponsorizări, dar și din veniturile victimelor, precum pensii, indemnizații sau ajutoare sociale. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 13 milioane de lei.

Procurorii susțin că persoanele respective ar fi fost ținute în condiții improprii, fără îngrijire adecvată și fără respectarea tratamentelor medicale. De asemenea, acestea ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire.

Un alt aspect grav investigat este legat de decesele unor persoane aflate în aceste centre. Conform anchetatorilor, unele victime ar fi fost înhumate pe un teren din apropierea unui cimitir, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost încasate de către grupare.

Descinderi și intervenție de amploare în Bihor

Autoritățile au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor, vizând locuințe, sedii de organizații și chiar o instituție publică. Operațiunea a implicat polițiști, jandarmi, criminaliști și personal medical specializat.

În timpul intervențiilor, echipele au fost însoțite de medici legiști, psihologi și personal de urgență, iar pentru evaluarea rapidă a victimelor a fost instalat inclusiv un spital mobil. Persoanele vulnerabile identificate au fost relocate în centre autorizate, capabile să ofere îngrijire adecvată.

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Apărarea: „Este categoric nevinovat”

Viorel Pașca respinge acuzațiile și susține că activitatea sa era cunoscută de autorități de aproximativ două decenii. Cu puțin timp înainte de descinderi, acesta a publicat un mesaj în care critica instituțiile statului și afirma că pacienții sunt trimiși chiar de către autorități.

Avocatul său a reiterat această poziție: „E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autorităţile”.

Apărarea susține că nu există intenție infracțională și că activitatea desfășurată ar fi avut un caracter umanitar, în sprijinul persoanelor abandonate sau fără posibilități.

Conform legislației din România, furnizarea de servicii sociale este strict reglementată și necesită acreditare și licențiere. Ancheta DIICOT urmărește să stabilească dacă aceste cerințe au fost încălcate și dacă activitatea desfășurată a depășit cadrul legal, transformându-se într-un mecanism de exploatare.