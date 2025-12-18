Alertă! Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare în România pentru droguri

Rapperul american condamnat la 9 luni de detenție

Rapperul american Wiz Khalifa a primit 9 luni de închisoare cu executare în România, după ce a fost prins cu droguri pentru consum propriu. Decizia a fost pronunțată miercuri de Curtea de Apel Constanța.

Decizia vine după ce DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța a atacat decizia inițială a Tribunalului Constanța, care aplicase doar o amendă de 3.000 de lei.

Faptele datează din 2024. Artistul a fost reținut pentru scurt timp, apoi eliberat, fără arest preventiv.

Important: dosarul nu implică trafic de droguri, ci doar consum propriu, pedepsit în România cu 3 luni – 2 ani de închisoare sau amendă.

Rămâne de văzut dacă Wiz Khalifa va face apel sau va executa pedeapsa în România.

Hepta/Wiz Khalifa și iubita sa, Aimee Aguilar

