Ziua Z: 150 de percheziții au loc astăzi pentru destructurarea unor grupuri infracționale

Potrivit DIICOT, procurorii, polițiștii și jandarmii fac miercuri 150 de percheziții domiciliare și vor pune în aplicare peste 240 mandate de aducere.

Acțiunile vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică.

Anchetatorii urmăresc să obțină probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și să identifice bunurile susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

(sursa: Mediafax)