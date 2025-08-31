Accident teribil la Cluj. Autocar cu 20 de persoane, răsturnat. Un bărbat de 70 de ani a murit. Planul Roșu de Intervenție a fost activat

UPDATE Cum s-a produs accidentul din localitatea Dumbrava, județul Cluj

Șoferul autocarului cu 20 de pasageri care s-a răsturnat în localitatea Dumbrava, județul Cluj, nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

Din primele verificări ale Poliției a reieșit că un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui autocar în care se aflau 20 de pasageri, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, vehiculul răsturnându-se în afara părții carosabile.

Stire initiala „Din păcate, a fost declarat decesul unui bărbat de aproximativ 70 de ani”, a transmis ISU Cluj.

Alte 9 persoane, aflate în stare de conștiență și cooperante, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, unde vor fi supuse unor investigații suplimentare și tratament de specialitate.

„Din primele date, în autocar se aflau 20 de persoane. Una este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia. Un bărbat se afla în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare. Celelalte persoane implicate în accident sunt conștiente și cooperante. Se efectuează triajul victimelor în vederea transportului la spital. Pană acum, nicio persoană nu au fost transportată la spital. Au aterizat și cele două elicoptere SMURD pentru a sprijini partea medical”, a transmis anterior ISU Cluj.



Plan Roșu de Intervenție în localitatea Dumbrava

Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile în localitatea Dumbrava, județul Cluj. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU.



În urma accidentului, dintre cei 20 de ocupanți, 11 au fost răniți, dintre care trei răniți grav. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante.



La fața locului, la acest moment, au fost alocate trei mașini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, patru ambulanțe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple și două elicoptere SMURD.

