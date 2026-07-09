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Clipe de panică în Călărași! Autocar cu 60 de oameni, izbit de un TIR. Salvatorii au activat Planul Roșu. 12 victime după impact

de Vali Deaconescu    |    09 Iul 2026   •   16:11
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Clipe de panică în Călărași! Autocar cu 60 de oameni, izbit de un TIR. Salvatorii au activat Planul Roșu. 12 victime după impact
colaj ISU Călărași/ Un elicopter SMURD a fost chemat pentru transportul uneia dintre victime

Un accident rutier de amploare a mobilizat autoritățile din județul Călărași. Planul Roșu de intervenție a fost activat după o coliziune violentă produsă în zona Drajna, între un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane și un autotren încărcat cu radiatoare.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în urma impactului au fost înregistrate 12 victime. Persoanele rănite sunt conștiente și prezintă leziuni considerate ușoare la o primă evaluare medicală.

Accidentul a determinat mobilizarea unui număr important de echipaje de intervenție, având în vedere numărul mare de persoane implicate și posibilitatea existenței unor victime multiple.

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sursa foto ISU Călărași

Plan Roșu de intervenție activat în urma accidentului din Drajna

Inspectoratul pentru Situații de Urgență  Călărași și Serviciul de Ambulanță Județean au intervenit de urgență la locul accidentului. Planul Roșu de intervenție a fost activat la ora 14:50, procedură aplicată în situațiile în care există riscul ca numărul victimelor să depășească resursele disponibile în mod obișnuit.

La fața locului au fost trimise șapte resurse medicale aparținând ISU și SAJ, două autospeciale echipate cu modul de descarcerare, precum și două autospeciale pentru muncă operativă.

Echipajele medicale au evaluat victimele rezultate în urma coliziunii și au acordat primele îngrijiri persoanelor rănite.

Elicopter solicitat pentru una dintre victime

În cadrul intervenției, autoritățile au solicitat și sprijin aerian. Un elicopter a fost chemat pentru transportul uneia dintre victime, în funcție de evaluarea medicală realizată la fața locului.

Deși primele informații furnizate de ISU Călărași indică faptul că victimele sunt conștiente și au suferit răni ușoare, echipele de salvare continuă verificările pentru a se asigura că toate persoanele implicate primesc îngrijirea necesară.

Circulație blocată pe sensul Drajna – Slobozia

Accidentul a afectat traficul rutier din zonă. Circulația pe sensul de mers Drajna – Slobozia a fost blocată temporar, iar polițiștii aflați la fața locului au intervenit pentru fluidizarea traficului și pentru desfășurarea cercetărilor.

Oamenii legii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Primele cercetări vor urmări dinamica impactului dintre autotren și autocar, precum și cauzele care au dus la producerea coliziunii.

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