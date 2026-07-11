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Accident pe Autostrada Soarelui. 2 copii au fost răniți după impactul între trei mașini

de Redacția Jurnalul    |    11 Iul 2026   •   12:25
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Accident pe Autostrada Soarelui. 2 copii au fost răniți după impactul între trei mașini
Un accident între trei mașini s-a produs pe drumul spre litoral.

Un copil de 5 ani și unul de 16 ani au fost răniți, sâmbătă, în urma unui accident între trei mașini pe Autostrada Soarelui, în localitatea Cernavodă, județul Constanța.

Accidentul s-a produs între trei autoturisme, pe A2, km 160 direcția spre Constanța.

Reprezentanții ISU Constanța au identificat două victime: o fetiță de 5 ani și un băiat de 16 ani. Au fost implicate nouă persoane.

Victimele vor fi transportate împreună cu aparținătorii la CPU Cernavodă de către ambulanțele SMURD si SAJ.

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Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația rutieră a fost oprită pe autostrada A 2 București - Constanța, la kilometrul 160, localitatea Cernavodă, județul Constanța, unde s-a produs un eveniment rutier pe sensul de mers către Constanța, în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma impactului a rezultat rănirea a două persoane, care sunt transportate la spital.

În zonă s-a format coloană de autovehicule în direcția către Constanța de aproximativ 7 kilometri.

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Subiecte în articol: accident autostrada soarelui copii
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