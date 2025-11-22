Tânăr de 18 ani, implicat într-un accident mortal pe Calea Giulești. Un pieton străin a murit

Victima se angajase în traversarea străzii.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:30, în dreptul imobilului cu numărul 311 de pe Calea Giulești. Tânărul se deplasa cu mașina dinspre Drumul Săbăreni către Bulevardul Constructorilor când l-a surprins pe pieton în timp ce traversa.

Șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, ambele rezultate fiind negative.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

