Tânăr de 18 ani, implicat într-un accident mortal pe Calea Giulești. Un pieton străin a murit

de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   10:20
Sursa foto: Hepta

Un tânăr de 18 ani a lovit mortal un pieton pe Calea Giulești, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Victima, un bărbat străin de 25 de ani, a murit la fața locului.

Victima se angajase în traversarea străzii.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:30, în dreptul imobilului cu numărul 311 de pe Calea Giulești. Tânărul se deplasa cu mașina dinspre Drumul Săbăreni către Bulevardul Constructorilor când l-a surprins pe pieton în timp ce traversa.

Șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, ambele rezultate fiind negative.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

(sursa: Mediafax)

