Ştiri Locale Accident pe centura Lugojului. Șoferul unui TIR a murit

de Redacția Jurnalul    |    20 Ian 2026   •   08:29
Sursa foto: Accident mortal pe centura Lugojului

Un accident în care au fost implicate un TIR și două mașini parcate a avut loc marți dimineața pe centura orașului Lugoj, județul Timiș. Șoferul camionului a fost proiectat prin parbriz și a murit.

Centrul Infotrafic anunță că, pe Centura municipiului Lugoj, județul Timiș, șoferul unui TIR a pierdut controlul direcției și a intrat în două autoturisme parcate.

Acesta a fost proiectat prin parbriz, fiind inconștient.

ISU Timiș transmite că victima a fost găsită încarcerată, iar medicul a declarat decesul acesteia.

Circulația rutieră în zona accidentului se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției, valorile de trafic fiind ridicate.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: sofer tir accident lugoj
