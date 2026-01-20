Accident pe centura Lugojului. Șoferul unui TIR a murit

Insula misterioasă italiană care a rămas la fel ca pe vremea romanilor. Lumea e tot mai atrasă de Parmarola: E o „capsulă a timpului”
Centrul Infotrafic anunță că, pe Centura municipiului Lugoj, județul Timiș, șoferul unui TIR a pierdut controlul direcției și a intrat în două autoturisme parcate.
Acesta a fost proiectat prin parbriz, fiind inconștient.
ISU Timiș transmite că victima a fost găsită încarcerată, iar medicul a declarat decesul acesteia.
Circulația rutieră în zona accidentului se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției, valorile de trafic fiind ridicate.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro