Accident pe centura Lugojului. Șoferul unui TIR a murit

Centrul Infotrafic anunță că, pe Centura municipiului Lugoj, județul Timiș, șoferul unui TIR a pierdut controlul direcției și a intrat în două autoturisme parcate.

Acesta a fost proiectat prin parbriz, fiind inconștient.

ISU Timiș transmite că victima a fost găsită încarcerată, iar medicul a declarat decesul acesteia.

Circulația rutieră în zona accidentului se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției, valorile de trafic fiind ridicate.

(sursa: Mediafax)