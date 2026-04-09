Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident cu victime în Buzău! Un nou-născut a ajuns de urgență la spital

Accident cu victime în Buzău! Un nou-născut a ajuns de urgență la spital

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   21:53
Accident cu victime în Buzău! Un nou-născut a ajuns de urgență la spital
Un copil de 3 luni printre victimele unui accident rutier produs joi seară

Un copil de numai 3 luni a fost rănit, joi, într-un accident rutier în localitatea Zărnești, județul Buzău, după ce mașina în care se afla a ieșit în afara drumului și s-a răsturnat.

Potrivit primelor cercetări ale Poliției Buzău, mașina ăcondus pe direcția Buzău către Zărnești, de un tănăr de 29 de ani, din Zărnești, a pierdut controlul asupra direcției și a ieșit în afara drumului.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a doi pasageri, respectiv copilul de 3 luni și o tânără de 21 de ani, din Zărnești. Cei doi au fost preluați de ambulanță pentru îngrijiri medicale.

În cauză se va întocmi dosar penal iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
