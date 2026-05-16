Accident cumplit în Capitală. Un motociclist a murit după ce a căzut pe carosabil

de Redacția Jurnalul    |    16 Mai 2026   •   10:25
Un accident de circulație s-a produs pe strada Iuliu Hațieganu.

Un bărbat de 40 de ani aflat pe motocicletă a murit după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a căzut pe strada Iuliu Hațieganu din București.

Brigada Rutieră a Capitalei anunță că a fost sesizată prin apel la 112, în jurul orei 23.07, cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Iuliu Hațieganu.

Din primele verificări a rezultat că un motociclist de 40 de ani, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a căzut pe partea carosabilă.

Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului i-au aplicat victimei manevre de resuscitare, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul bărbatului.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

