Accident cumplit în Corabia. O persoană a murit și patru au fost rănite

Accidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03.00, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către o tânără de 18 ani, din comuna Izbiceni, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a lovit un stâlp de pe marginea Drumului Național 54, în orașul Corabia.

În urma evenimentului rutier, tânara șoferiță și 3 pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. Un alt pasager a decedat.

Tănăra care se afla la volan a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere corporală din culpă și vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)