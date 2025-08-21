Accident cumplit în județul Olt

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, la ora 06:30, pe DN 64, în zona localității Pleșoiu, județul Olt, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului au rezultat două victime, care urmează să fie transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, autoritățile estimând reluarea circulației în jurul orei 08:00.

La nivel național, traficul se desfășoară în condiții bune, cu valori reduse de circulație pe drumurile de mare viteză la această oră matinală.

Singura excepție este pe DN 5, la ieșirea din țară prin PTF Giurgiu-Ruse, unde s-a format o coloană de autovehicule.

(sursa: Mediafax)