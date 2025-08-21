x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Aug 2025   •   08:11
Accident cumplit în județul Olt

Două autoturisme au fost implicate joi dimineață într-un accident pe DN 64, în zona localității Pleșoiu din județul Olt. Două persoane au fost rănite, iar circulația a fost oprită pe ambele sensuri.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, la ora 06:30, pe DN 64, în zona localității Pleșoiu, județul Olt, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului au rezultat două victime, care urmează să fie transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, autoritățile estimând reluarea circulației în jurul orei 08:00.

La nivel național, traficul se desfășoară în condiții bune, cu valori reduse de circulație pe drumurile de mare viteză la această oră matinală.

Singura excepție este pe DN 5, la ieșirea din țară prin PTF Giurgiu-Ruse, unde s-a format o coloană de autovehicule.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident judetul olt pleşoiu
