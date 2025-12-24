x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Tragedie de Ajun la Rădăuți. Pompieri și medici au încercat zadarnic să salveze o victimă

Tragedie de Ajun la Rădăuți. Pompieri și medici au încercat zadarnic să salveze o victimă

de Redacția Jurnalul    |    24 Dec 2025   •   19:27
Tragedie de Ajun la Rădăuți. Pompieri și medici au încercat zadarnic să salveze o victimă
Sursa foto: Accident rutier grav în Rădăuți: O persoană a murit, în ciuda eforturilor de resuscitare

O persoană a decedat în urma unui accident rutier grav produs între două autoturisme în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Tragedia s-a petrecut în Ajunul Crăciunului. Patru persoane au fost implicate în impactul violent.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD. La locul accidentului au fost trimise și două echipaje SAJ pentru sprijin.

În accident au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate și au necesitat intervenția pompierilor pentru extragere din vehiculele avariate.

Operațiunea de descarcerare a fost una complexă. Una dintre persoanele care au fost încarcerate era în stare de inconștiență. Cadrele medicale i-au aplicat imediat manevre de resuscitare la locul accidentului. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare susținute, s-a declarat decesul victimei inconștiente.

Celelalte trei victime erau conștiente, dar prezentau diferite traumatisme. Acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile vor investiga cauzele accidentului rutier mortal.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident deces ajun radauti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri