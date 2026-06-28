Accident mortal pe DN1B, în Prahova: un bărbat de 52 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod

Noapte fatală pe DN1B: șofer mort după un impact violent în Valea Călugărească

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN1B, în județul Prahova, soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 52 de ani. Tragedia a avut loc în zona localității Valea Călugărească, în jurul orei 1:00.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, conducătorul auto ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui autovehicul, pe DN 1B, la km. 20+200 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma producerii accidentului, a rezultat decesul conducătorului auto. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a transmis IPJ Prahova.

Intervenție de urgență și anchetă în desfășurare

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de poliție și salvatori, însă impactul a fost extrem de puternic, iar viața șoferului nu a mai putut fi salvată.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În acest moment, nu sunt cunoscute detalii suplimentare privind eventualele cauze, cum ar fi viteza excesivă, oboseala sau alte condiții care ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra direcției de mers.

Agerpres