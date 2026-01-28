Accident rutier grav pe DN6 la Gura Văii, Mehedinți: Mașină zdrobită de două camioane – Victimă în stop cardiac!

x close
de Vali Deaconescu    |    28 Ian 2026   •   14:45
Sursa foto: DRDP Craiova/Din cauza unui accident rutier în care au fost implicate în autoturism și două autotrenuri, circulația este blocată

Accident grav pe DN6 la Gura Văii, Mehedinți: autoturism vs. două autocamioane, victimă inconștientă. Circulație blocată ambele sensuri până la 15:00. Rute alternative și actualizări INFOTRAFIC.

Urgență pe DN6 la Gura Văii – Circulație închisă după impact violent

Un accident rutier grav pe DN6 în localitatea Gura Văii, județul Mehedinți, implică un autoturism și două autocamioane, provocând blocaj total al circulației pe ambele sensuri. Echipajele de prim ajutor intervin pentru o victimă inconștientă aflată în stop cardio-respirator, în timp ce angajații SDN Orșova eliberează carosabilul.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), impactul a dus la oprire completă a traficului rutier, cu valori ridicate de trafic în zonă. Circulația se va relua normal în jurul orei 15:00, conform estimărilor oficiale.

Șoferii sunt sfătuiți să evite traseul și să folosească rute alternative pe DN6 Mehedinți

