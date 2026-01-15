x close
O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub propria-i mașină

de Redacția Jurnalul    |    15 Ian 2026   •   22:15
O femeie de 57 de ani a murit, joi seară, în localitatea Buda, comuna Bogdănești, județul Vaslui, după ce a fost prinsă sub roțile din spate ale unui autoturism.

Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit de urgență la locul accidentului.

Pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj SAJ.

Victima a fost scoasă de sub mașină de către echipajul de pompieri, dar medicii au constatat decesul.

Femeia a fost prinsă sub mașina de proprietate personală care nu era asigurată corespunzător în rampă.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident femeie deces
