O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub propria-i mașină

Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate
Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit de urgență la locul accidentului.
Pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj SAJ.
Victima a fost scoasă de sub mașină de către echipajul de pompieri, dar medicii au constatat decesul.
Femeia a fost prinsă sub mașina de proprietate personală care nu era asigurată corespunzător în rampă.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro