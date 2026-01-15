O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub propria-i mașină

Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit de urgență la locul accidentului.

Pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj SAJ.

Victima a fost scoasă de sub mașină de către echipajul de pompieri, dar medicii au constatat decesul.

Femeia a fost prinsă sub mașina de proprietate personală care nu era asigurată corespunzător în rampă.

(sursa: Mediafax)