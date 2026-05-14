Tragedie în Găești: o șoferiță a murit după ce mașina i-a fost lovită de tren. Aproape 100 de pasageri erau în garnitură

Momente dramatice în Găești: o șoferiță a murit pe loc după coliziunea cu un tren plin de călători

Un grav accident feroviar s-a produs joi seară în orașul Găești, județul Dâmbovița, acolo unde un autoturism a fost lovit violent de un tren. În urma impactului devastator, femeia aflată la volan și-a pierdut viața, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare.

În tren se aflau aproximativ 100 de pasageri, iar autoritățile au activat imediat un amplu dispozitiv de intervenție. Trei persoane din garnitură au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat ulterior transportul la spital.

Polițiștii și salvatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia care a șocat comunitatea locală.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

La scurt timp după producerea accidentului, mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și SMURD au fost mobilizate în zona incidentului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, victima a rămas încarcerată în autoturism după impactul cu trenul.

„În jurul orei 17:45, am fost solicitați să intervinim în urma unui accident feroviar produs în orașul Găești, unde un autoturism a fost acroșat de un tren. La fața locului acționează pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea și două autospeciale SMURD. În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconștiență. Aceasta a fost extrasă din autoturism, fiind preluată de echipajele medicale. În tren se aflau aproximativ 100 de călători”, a transmis ISU Dâmbovița.

Medicii au încercat să o resusciteze pe femeie, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.

Polițiștii au deschis o anchetă

La locul tragediei au ajuns și polițiștii Formațiunii Rutiere Găești, care au început imediat cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului feroviar.

„Poliţiştii Formaţiunii Rutiere Găeşti au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident feroviar. Din primele date, pe raza oraşului Găeşti, s-ar fi produs o coliziune între un tren şi un autoturism. Din nefericire, în urma impactului, şoferiţa autoturismului a decedat. Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă șoferița a încercat să traverseze calea ferată fără să observe trenul sau dacă au existat alte cauze care au dus la producerea accidentului.

Pasagerii trenului, martori la scene dramatice

Impactul violent a provocat panică în rândul călătorilor aflați în tren. Mai mulți pasageri au trăit momente de groază în urma coliziunii, iar trei dintre aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.

La intervenție au participat pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea și două echipaje SMURD, care au acționat pentru securizarea zonei și acordarea primului ajutor.

Agerpres