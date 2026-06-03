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Excursie școlară terminată la spital: Zeci de copii, internați de urgență în Harghita cu toxinfecție alimentară

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   20:15
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Excursie școlară terminată la spital: Zeci de copii, internați de urgență în Harghita cu toxinfecție alimentară
Copii transportați la spital după ce au mâncat la o pensiune din Borsec

Mai mulți copii care se aflau într-o excursie, au fost transportați la spital în Miercurea Ciuc, după ce li s-a făcut rău. Aceștia au avut simptome de toxiinfecție alimentară.

Miercuri după-amiază, echipele ISU Harghita au intervenit în localitatea Plăieșii de Sus, unde mai mulți copii, cu vârste cuprinse între 13-15 ani, aflați într-o excursie și cazați la o pensiune din localitate, au acuzat stări de rău.

„7 copii au fost evaluați de echipajele medicale, prezentând simptome de toxiinfecție alimentară, fiind preluați și transportați la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, informează ISU Harghita.

Potrivit autorităților, doi dintre copii au fost duși la spital de echipele SAJ, iar alți 5 au fost duși cu autospeciala transport personal și victime multiple a Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: copii miercurea ciuc toxinfectie alimentara
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