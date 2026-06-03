Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Excursie școlară terminată la spital: Zeci de copii, internați de urgență în Harghita cu toxinfecție alimentară Excursie școlară terminată la spital: Zeci de copii, internați de urgență în Harghita cu toxinfecție alimentară

Excursie școlară terminată la spital: Zeci de copii, internați de urgență în Harghita cu toxinfecție alimentară

Copii transportați la spital după ce au mâncat la o pensiune din Borsec

Mai mulți copii care se aflau într-o excursie, au fost transportați la spital în Miercurea Ciuc, după ce li s-a făcut rău. Aceștia au avut simptome de toxiinfecție alimentară.