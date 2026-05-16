Accident grav în Gorj: Patru răniți după ce o mașină a lovit un copac la Polovragi

de Redacția Jurnalul    |    16 Mai 2026   •   22:08
ISU Gorj/Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă seara pe Drumul Național 67, pe traseul Târgu Jiu – Horezu, în apropierea localității Polovragi din județul Gorj

Accident grav pe DN 67, în Gorj. Patru persoane au fost rănite după ce un autoturism a intrat într-un copac la Polovragi. Traficul este blocat, iar autoritățile intervin la fața locului.

Impact devastator la Polovragi: autoturism făcut praf după ce a intrat într-un copac

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara pe DN 67, în zona localității Polovragi, județul Gorj. Patru persoane au fost rănite după ce un autoturism a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac. Traficul în zonă a fost complet blocat, iar autoritățile au intervenit de urgență.

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă seara pe Drumul Național 67, pe traseul Târgu Jiu – Horezu, în apropierea localității Polovragi din județul Gorj.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a lovit puternic de un copac aflat pe marginea drumului.

În urma impactului violent, patru persoane aflate în vehicul au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanțe și echipe de salvare, care au acordat primul ajutor victimelor și au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Din cauza intervenției echipajelor și a anchetei aflate în desfășurare, circulația rutieră pe DN 67 a fost complet oprită pe segmentul afectat. Autoritățile estimează reluarea traficului în jurul orei 20:30.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă accidentul a fost provocat de neatenție, viteză sau alte cauze.

 

Agerpres

Subiecte în articol: accident isu gorj accident polovragi
