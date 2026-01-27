Tragedie pe E70, lângă Lugojel: șase morți după impactul dintre patru vehicule

Șase morți într-un accident rutier pe E70, în județul Timiș

Accident grav pe drumul european E70, în județul Timiș. Patru vehicule au fost implicate într-o coliziune devastatoare produsă marți, la prânz, în apropierea localității Lugojel. Bilanțul este tragic: șase persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite.

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs marți, în jurul orei 13:05, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În urma coliziunii violente dintre patru vehicule, cel puțin șase persoane au murit, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare, pompierii fiind solicitați imediat după producerea accidentului.

„La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple)”, declară reprezentanții ISU Timiș.

Conform primelor date furnizate de autorități, în accident au fost implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Impactul a fost extrem de puternic, iar mai multe victime au fost găsite încarcerate.

Până la acest moment, șase persoane au fost declarate decedate la fața locului. De asemenea, alte două persoane au primit îngrijiri medicale și urmează să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Traficul în zonă a fost grav afectat, circulația fiind restricționată pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

