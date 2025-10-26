x close
Accident grav în Harghita. Trei persoane sunt încarcerate

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   11:53
Un accident grav în care au fost implicate două autoturisme a avut loc duminică pe DN 12, în județul Harghita. Trei persoane sunt încarcerate.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe DN12 (E578), în localitatea Voșlăbeni, județul Harghita, din cauza unei coliziuni între două autoturisme.

În zonă se circulă deviat, pe rută ocolitoare.

ISU Harghita a anunțat că în accident sunt implicate patru persoane, dintre care trei sunt încarcerate.

La fața locului intervin trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Gheorgheni, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și patru echipaje SAJ, dintre care 2 cu medic.

S-a solicitat în sprijin elicopterul SMURD.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

