Accident grav în județul Bacău

de Redacția Jurnalul    |    22 Aug 2025   •   09:22
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un accident grav s-a produs vineri dimineață în județul Bacău. Trei mașini sunt implicate, iar traficul este blocat pe DN 11.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

Potrivit primelor informații, evenimentul rutier s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane, care este inconștientă. O altă persoană este încarcerată.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.

(sursa: Mediafax)

