Accident grav în județul Bacău

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

Potrivit primelor informații, evenimentul rutier s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane, care este inconștientă. O altă persoană este încarcerată.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.

(sursa: Mediafax)