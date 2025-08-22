Accident grav în județul Bacău

Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 11 Bacău-Onești, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.
Potrivit primelor informații, evenimentul rutier s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane, care este inconștientă. O altă persoană este încarcerată.
Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.
(sursa: Mediafax)
