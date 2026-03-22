x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident grav la Miercurea-Ciuc. O căruță lovită de tren. O persoană a murit. 3 copii și un adult sunt răniți

Accident grav la Miercurea-Ciuc. O căruță lovită de tren. O persoană a murit. 3 copii și un adult sunt răniți

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   17:20
Accident grav la Miercurea-Ciuc. O căruță lovită de tren. O persoană a murit. 3 copii și un adult sunt răniți
Sursa foto: Trei copii au fost răniți și un adult a murit după ce o căruță a fost lovită de tren la Miercurea Ciuc.

O persoană și-a pierdut viața după ce un tren a lovit o căruță în care se aflau mai multe persoane, la Miercurea Ciuc. Tragedia s-a produs duminică, autoritățile fiind alertate de urgență.

La sosirea echipajelor de intervenție, una dintre victime era deja decedată. Un adult a fost preluat și transportat la spital cu autospeciala pentru transport victime multiple. Alți trei minori au fost evaluați la fața locului de echipajele SAJ Miercurea Ciuc.

La locul accidentului s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și autospeciala pentru transport personal și victime multiple. Au intervenit și două echipaje SAJ.

Cercetările sunt în curs pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

×
Subiecte în articol: accident tren mircurea ciuc
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri