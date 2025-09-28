x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident cu 10 persoane implicate în Constanța. Trafic blocat parțial

Accident cu 10 persoane implicate în Constanța. Trafic blocat parțial

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   21:36
Accident cu 10 persoane implicate în Constanța. Trafic blocat parțial
Sursa foto: ISU Constanța

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seara pe DN22, în zona lacului Tașaul din județul Constanța. În accident sunt implicate 10 persoane - 7 adulți și 3 copii.

Centrul Infotrafic anunță că circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, din cauza accidentului.

Reprezentanții ISU Constanța au anunțat că în accident sunt implicate 10 persoane: 7 adulți și 3 minori.

Toate persoanele implicate sunt conștiente.

Nu au fost furnizate încă detalii despre circumstanțele în care s-a produs coliziunea. Poliția investighează cauzele accidentului.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Constanța accident
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri