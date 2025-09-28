Accident cu 10 persoane implicate în Constanța. Trafic blocat parțial

O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei
Centrul Infotrafic anunță că circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, din cauza accidentului.
Reprezentanții ISU Constanța au anunțat că în accident sunt implicate 10 persoane: 7 adulți și 3 minori.
Toate persoanele implicate sunt conștiente.
Nu au fost furnizate încă detalii despre circumstanțele în care s-a produs coliziunea. Poliția investighează cauzele accidentului.
(sursa: Mediafax)
