x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident în lanț pe autostrada A2, în zona Medgidia: Șapte mașini avariate și trei persoane rănite, între care un minor

Accident în lanț pe autostrada A2, în zona Medgidia: Șapte mașini avariate și trei persoane rănite, între care un minor

de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   17:34
Accident în lanț pe autostrada A2, în zona Medgidia: Șapte mașini avariate și trei persoane rănite, între care un minor

Un accident rutier în lanț a blocat marți după-amiază Autostrada A2, pe sensul Constanța – București, în zona Medgidia. Șapte autoturisme au fost implicate în coliziune, iar traficul a fost deviat pe banda de urgență. Trei persoane, inclusiv un minor, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un accident în lanț s-a produs marți după-amiază pe Autostrada A2, în județul Constanța, în zona localității Medgidia, pe sensul de mers spre București, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic.

În eveniment au fost implicate șapte autovehicule, care au rămas imobilizate pe carosabil în urma coliziunii. Impactul a generat perturbări majore în trafic, iar autoritățile au dirijat circulația doar pe banda de urgență până la eliberarea zonei.

Conform datelor preliminare, trei persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și un minor. Două dintre victime au fost transportate de urgență la spital.

La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea: o autospecială cu apă și spumă, autospeciala pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD de tip B, precum și o ambulanță a Serviciului Județean.

Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal pe parcursul serii, după finalizarea operațiunilor de degajare și efectuarea cercetărilor.

Mediafax

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Autostrada A2 Constanța – București Medgidia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri