Accident în lanț pe autostrada A2, în zona Medgidia: Șapte mașini avariate și trei persoane rănite, între care un minor

Un accident în lanț s-a produs marți după-amiază pe Autostrada A2, în județul Constanța, în zona localității Medgidia, pe sensul de mers spre București, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic.

În eveniment au fost implicate șapte autovehicule, care au rămas imobilizate pe carosabil în urma coliziunii. Impactul a generat perturbări majore în trafic, iar autoritățile au dirijat circulația doar pe banda de urgență până la eliberarea zonei.

Conform datelor preliminare, trei persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și un minor. Două dintre victime au fost transportate de urgență la spital.

La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea: o autospecială cu apă și spumă, autospeciala pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD de tip B, precum și o ambulanță a Serviciului Județean.

Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal pe parcursul serii, după finalizarea operațiunilor de degajare și efectuarea cercetărilor.

