Accident în Maramureș: microbuz lovit de excavator. Patru victime, două duse la spital

Patru persoane au fost implicate în impact, dintre care trei se aflau în microbuz. Pompierii au fost sesizați în jurul orei 9:00.

Au fost alocate trei resurse medicale SMURD și SAJ la fața locului. O autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu-Marmației a intervenit de asemenea.

Toate cele patru persoane au fost evaluate medical la fața locului. Două victime conștiente și cooperante prezintă diverse traumatisme.

Cele două victime au fost transportate la spital de către echipajele medicale prezente la locul accidentului.

Cauzele producerii accidentului nu au fost deocamdată stabilite.

(sursa: Mediafax)