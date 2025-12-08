Accident mortal în Vaslui: O persoană a murit, alte două sunt rănite

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Dec 2025   •   11:35
Sursa foto: Accident mortal în județul Vaslui

Un accident rutier grav s-a produs luni pe DN 24 Tecuci-Vaslui. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, soldată cu decesul unei persoane.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat accidentul de pe DN 24.

Coliziunea a avut loc în apropierea localității Sălcioara, județul Vaslui.

Trei autoturisme au fost implicate în accident. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite.

Cele două persoane rănite sunt evaluate medical la fața locului. Echipajele specializate intervin pentru gestionarea situației.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Circulația va fi reluată după ora 12.00.

(sursa: Mediafax)

