Tragedie rutieră în Suceava: Un mort, doi răniți în accident devastator pe drumul morții DN2!

Tragedie pe DN2 la Pătrăuți: Un mort și doi răniți după un impact frontal devastator!
Un accident rutier grav a zguduit județul Suceava sâmbătă seara, pe DN2 în zona Pătrăuți. Un bărbat a murit pe loc, iar alte două persoane au fost rănite grav în urma unui impact frontal între două autoturisme.
Evenimentul s-a petrecut chiar în seara de 21 martie 2026, pe drumul național DN2, una dintre cele mai circulate artere din zonă. Trei persoane au fost implicate, iar intervenția rapidă a pompierilor și paramedicilor a salvat doi supraviețuitori.
Intervenție de urgență la fața locului
Pompierii militari din Detașamentul Suceava au mobilizat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD B2.
Sprijin de la două echipaje SAJ, unul încadrat cu medic.
Un bărbat a rămas încarcerat în unul dintre vehicule, inconștient; după extragere, medicul SAJ a constatat decesul din cauza leziunilor incompatibile cu viața.
În celălalt autoturism se aflau un bărbat și o femeie, ambii conștienți. Bărbatul a fost extras din epavă și predat echipajelor medicale pentru transport la spital.
„Accident grav la Patrauti: o persoana decedata dupa impact frontal devastator! Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seară pe DN2, in zona localitatii Patrauti, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal”, potrivit ISU Suceava.
Autoritățile investighează cauzele – viteză, neatenție sau alte circumstanțe? Circulația pe DN2 a fost afectată ore întregi. Șoferii sunt rugați să circule prudent, mai ales noaptea.
„In urma impactului violent, trei persoane au fost implicate. Intr-unul dintre autoturisme, un barbat a ramas incarcerat si a fost gasit in stare de inconstienta. Dupa extragerea dintre fiarele contorsionate, medicul de pe ambulanta SAJ a declarat decesul, victima prezentand leziuni incompatibile cu viata”, se mai arată în comunicatul ISU.
„In cel de-al doilea autoturism se aflau un barbat si o femeie, ambii constienti. Barbatul a fost incarcerat, fiind extras de echipajele de interventie si predat personalului medical. Ambele victime au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.”
