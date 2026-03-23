Scene șocante în Vaslui: mașină distrusă complet și TIR în flăcări după un accident fatal

Accident mortal în Vaslui: impact devastator între o mașină și un TIR, trafic blocat complet

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni, în județul Vaslui, unde un bărbat și-a pierdut viața după o coliziune violentă între un autoturism și un TIR. Impactul a fost atât de puternic încât autocamionul a fost cuprins de flăcări, iar traficul a fost blocat total.

Coliziune frontală devastatoare la Șapte Case

Un bărbat a murit, luni, în urma unui accident rutier produs în localitatea Șapte Case, din județul Vaslui, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit violent de un TIR.

Potrivit ISU Vaslui, în accident au fost implicate un autoturism și un autocamion de mare tonaj. Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că șoferul mașinii era încarcerat și nu a mai putut fi salvat.

Din primele informații, conducătorul auto ar fi decedat pe loc, în timp ce șoferul TIR-ului a reușit să se autoevacueze din cabină.

Autocamion cuprins de flăcări după impact

În urma coliziunii, cabina TIR-ului a fost cuprinsă de flăcări, intervenția pompierilor fiind esențială pentru stingerea incendiului și prevenirea extinderii acestuia.

„Potrivit declarațiilor șoferului de TIR, autoturismul a pătruns pe contrasens cu viteză. Impactul nu a mai putut fi evitat. Coliziunea a fost frontală.”

Martorii aflați în zonă au declarat că sectorul de drum este drept, fără curbe periculoase, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la cauzele producerii accidentului.

„Martorii spun că sectorul de drum este drept. Nu există o curbă care să explice pierderea controlului.”

Alți participanți la trafic au ajuns imediat la locul tragediei și au observat că autoturismul era complet distrus în urma impactului.

Trafic blocat și intervenție de urgență

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanță și poliție, care au gestionat situația și au demarat primele cercetări.

„La fața locului intervin echipaje de pompieri, ambulanță și poliție. Traficul este complet blocat pe ambele sensuri de mers.”

Circulația rutieră a fost oprită total în zonă, iar autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

mediafax