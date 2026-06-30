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Tragedie în Brăila: Doi oameni au murit pe loc sub greutatea unei remorci răsturnate!

Accident mortal în Braila

Două persoane au murit, luni seara, strivite sub greutatea remorcii unui camion încărcat cu colete care s-a răsturnat peste o mașină. Accidentul a avut loc pe DN 22, la ieșirea din localitatea Movila Miresii către localitatea Comăneasca, din județul Brăila.