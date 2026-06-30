Tragedie în Brăila: Doi oameni au murit pe loc sub greutatea unei remorci răsturnate!

Azilele groazei în Bihor. Sute de bătrâni, ținuți în condiții mizere, pentru pensii și donații. Când mureau, erau îngropați pe câmp
Potrivit ISU Brăila, mai multe autospeciale de salvare au intervenit pentru acordarea primului ajutor în cazul accidentului rutier.
Se pare că, în urma desprinderii semiremorcii, aceasta a strivit autoturismul. Șoferul camionului este conștient și nu necesită îngrijiri medicale.
Medicul SAJ prezent la fața locului a constatat decesul celor două persoane aflate în autoturism.
(sursa: Mediafax)
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