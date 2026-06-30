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Tragedie în Brăila: Doi oameni au murit pe loc sub greutatea unei remorci răsturnate!

de Redacția Jurnalul    |    30 Iun 2026   •   11:43
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Tragedie în Brăila: Doi oameni au murit pe loc sub greutatea unei remorci răsturnate!
Accident mortal în Braila

Două persoane au murit, luni seara, strivite sub greutatea remorcii unui camion încărcat cu colete care s-a răsturnat peste o mașină. Accidentul a avut loc pe DN 22, la ieșirea din localitatea Movila Miresii către localitatea Comăneasca, din județul Brăila.

Potrivit ISU Brăila, mai multe autospeciale de salvare au intervenit pentru acordarea primului ajutor în cazul accidentului rutier.

Se pare că, în urma desprinderii semiremorcii, aceasta a strivit autoturismul. Șoferul camionului este conștient și nu necesită îngrijiri medicale.

Medicul SAJ prezent la fața locului a constatat decesul celor două persoane aflate în autoturism.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: accident morti remorca rasturnata
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