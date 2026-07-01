Accident la Năvodari între o autospecială de Poliție aflată în misiune și un autoturism. Ce au transmis autoritățile

Evenimentul s-a produs în jurul orei 15:30, pe Bulevardul Năvodari, una dintre cele mai circulate artere din localitate. La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea.

Potrivit primelor date furnizate de autorități, în accident au fost implicate un autoturism condus de un șofer în vârstă de 20 de ani și o autospecială de Poliție în care se aflau doi agenți aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Autospeciala se deplasa în regim prioritar

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a precizat că autospeciala implicată în accident se afla într-o intervenție și circula în regim prioritar.

"Menţionăm faptul că autospeciala de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanța.

Acest aspect va reprezenta unul dintre elementele analizate în cadrul cercetărilor efectuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Circulația în regim prioritar impune obligații atât pentru conducătorii autospecialelor, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, care trebuie să faciliteze deplasarea vehiculelor cu semnalele speciale aflate în funcțiune.

Șoferii au fost testați cu etilotestul

După producerea accidentului, atât conducătorul autoturismului, cât și polițistul aflat la volanul autospecialei au fost testați cu aparatul etilotest.

Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, ceea ce înseamnă că niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice înainte de producerea evenimentului rutier.

Verificarea alcoolemiei reprezintă o procedură standard în cazul accidentelor de circulație, indiferent dacă acestea se soldează cu victime sau doar cu pagube materiale.

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale

Din fericire, impactul nu a provocat victime. Atât cei doi polițiști aflați în autospecială, cât și tânărul care conducea autoturismul au scăpat nevătămați.

"În urma accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale", precizează IPJ.

În perioada următoare, polițiștii vor continua verificările pentru a stabili cu exactitate dinamica producerii accidentului și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

Agerpres